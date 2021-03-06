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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu BİYOGRAFİ: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2020 - 2021 sezonunda mücadele eden iki Alyena'dan biri Aleyna Kalaycıoğlu... Güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. En çok araştırılanların başında ise "Aleyna Kalaycıoğlu evli mi?" ve "Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?" soruları geliyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu BİYOGRAFİ: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, evli mi?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

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