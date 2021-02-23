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Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşı, boyu, memleketi?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunun dikkat çeken yarışmacısı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'un hayatını sizler için araştırdık. Peki Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşı, boyu, memleketi? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bilgiler...

Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşı, boyu, memleketi?

Survivor'da 2021 yarışmacı kadrosundaki isimler merak ediliyor. Peki Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşı, boyu, memleketi? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında...

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu, gerçekleştirdiği hayallerini Survivor parkurlarındaki mücadelesiyle taçlandırmaya gittiğini belirtmiştir.

Yalova'da çocukluğunu geçiren ve burada büyüyen Survivor Aleyna, 10 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını ifade etmiştir. Annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşındığını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, burada yaşamıştır.

İstanbul'a taşınan ve burada lise öğrenimi görürken dil eğitimine de ağırlık verdiğini söyleyen Survivor Aleyna, ABD'de Uçak Mühendisliği Bölümü kazandığını belirtmiştir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor başvurusunu da bu sırada yapmıştır.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

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