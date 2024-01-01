Survivor All Star 2024 yarışmacısı Sahra Işık kimdir?
Bu sezon Survior All Star yarışmasında yarışacak olan Sahra Işık'ın hayatı sorgulanıyor. Peki, Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?
SAHRA IŞIK KİMDİR?
Survivor 2014’e damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.
2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.
Survivor'a 2014 ve 2018 yılında katılan Sahra Işık, bu sene de All Star kadrosuna girdi.