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        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir?

        1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Mavi takımda yer alan Yiğit Poyraz'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:36
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        YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

        Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Koleji'ni yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

        2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

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        8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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        Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Yiğit Poyraz, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikte. Çift, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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