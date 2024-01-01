Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

2 Şurada Paylaş!









8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.