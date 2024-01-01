Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor All Star yarışmacısı 2024 Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi ve ne iş yapıyor?

        Survivor All Star 2024 Hakan Hatipoğlu kimdir?

        1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler araştırılıyor. Yarışmaya katılanlar arasına giren Hakan Hatipoğlu'nun kariyeri ve hayatı sorgulanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

        28 Kasım 1979 doğumludur ve Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Şimdilerde sunuculuk ve yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu yarışmacı olarak Survivor All Star'a geri döndü.

        2

        2011 yılında "Var mısın Yok musun?" programında tanıştığı Gizem Akın ile nikah masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten Lila adında kız çocukları bulunuyor.

        3

        Hatipoğlu, millî bir sporcu olarak Adalarspor'da sutopu oynamıştır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır. Survivor 2010 ve 2015 sezonlarında yarışmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi