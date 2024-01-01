Survivor All Star 2024 Hakan Hatipoğlu kimdir?
1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler araştırılıyor. Yarışmaya katılanlar arasına giren Hakan Hatipoğlu'nun kariyeri ve hayatı sorgulanıyor
HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?
28 Kasım 1979 doğumludur ve Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Şimdilerde sunuculuk ve yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu yarışmacı olarak Survivor All Star'a geri döndü.
2011 yılında "Var mısın Yok musun?" programında tanıştığı Gizem Akın ile nikah masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten Lila adında kız çocukları bulunuyor.
Hatipoğlu, millî bir sporcu olarak Adalarspor'da sutopu oynamıştır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır. Survivor 2010 ve 2015 sezonlarında yarışmıştır.