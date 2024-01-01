Survivor All Star yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?
1 Ocak 2024 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Mavi takımda yer alan Yasin Obuz'un kariyeri ve hayatı merak ediliyor.
YASİN OBUZ KİMDİR?
Yasin Obuz, Masterchef'ten sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. 2024 Survivor All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu.
Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.
Ayrıca çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.