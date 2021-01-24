Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021'e yedeklerden katılan Baran merak ediliyor. Muğla’nın Fethiye ilçesinden yarışmaya katılan ve fitness eğitmenliği yapan Baran Köse, Gönüllüler takımında yer alacak. Peki, Survivor Baran kimdir? Survivor Baran Köse kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

Baran Köse, aslen Rizeli'dir ancak 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezunu olan Baran Köse, personel trainer olarak çalışıyor.

Muğla'da yaşayan Baran Köse, yaşamını Fitness eğitmeni olarak sürdürüyor. Heyecanlı bir yapıya sahip olduğunu ve, atışlarda kendine güvendiğini dile getiren Baran Köse'nin azimli, sıcak kanlı ve hayvanları seven bir yapısı olduğu söyleniyor. Bekar olan yarışmacı, çok iyi yüzme bildiğini söyledi.

Survivor 2021'e yedeklerden katılan Köse, sezonda gönüllüler takımında devam edecek.