Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Finale kısa süre kala yarışmacıların kazandığı dokunulmazlık sembolleri büyük önem taşıyor. Finale bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koyarken, dokunulmazlığı kazanan isimler eleme riskinden uzaklaşmayı başarıyor. Peki, 6 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...