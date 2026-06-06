Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026'da adım adım finale yaklaşılırken, yarışmacılar için artık her oyun çok daha büyük anlam taşıyor. Özellikle 6 Haziran akşamı oynanan 3. bireysel dokunulmazlık mücadelesi dikkat çekiyor. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık alan yarışmacılar kimler? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Giriş: 06 Haziran 2026 - 20:28 Güncelleme:
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Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Finale kısa süre kala yarışmacıların kazandığı dokunulmazlık sembolleri büyük önem taşıyor. Finale bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koyarken, dokunulmazlığı kazanan isimler eleme riskinden uzaklaşmayı başarıyor. Peki, 6 Haziran Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
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6 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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5 HAZİRAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda zaferi elde eden isim Mert Nobre oldu. Zorlu mücadelede rakiplerini geride bırakan Mert Nobre, bu galibiyetle birlikte eleme riski yaşamadan haftayı daha avantajlı konuma taşıdı.