Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisine kimler katılacak?
Survivor'da adım adım finale doğru gidilirken, adalar birleşiyor. Yarışmacıların ilk kez bir araya geldiği bu özel gece, her yıl olduğu gibi büyük sürprizlere sahne olacak. Survivor birleşme partisi tarihi ve konuk sanatçılar, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisine kimler katılacak?" İşte Survivor birleşme partisine katılacak olan ünlüler...
Survivor Ünlüler Gönüller 2026 sezonunda birleşme partisi için geri sayım başladı. Survivor’da geleneksel hale gelen birleşme partisi, yarışmanın ilerleyen haftalarında, genellikle takımların birleşmesine yakın bir tarihte gerçekleştiriliyor. Yarışmacılar bu gecede hem eğleniyor hem de zorlu ada şartlarından kısa süreliğine uzaklaşıyor. Survivor birleşme partisi denildiğinde akla ilk gelen detaylardan biri de sahne alacak ünlü isimler oluyor. Geçmiş sezonlarda birçok popüler sanatçı bu özel gecede performans sergilemişti. Yarışmacılar bu gecede özel oyunlar oynuyor, dans ediyor ve müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşıyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Survivor birleşme partisine kimler katılacak? İşte detaylar...
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Survivor birleşme partisi 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.
BİRLEŞME PARTİSİNE KİMLER KATILACAK?
Survivor birleşme partisinde Murat Boz, Deniz Seki ve Burak Kut gibi ünlü isimler sahne alacak.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Bayhan, Barış, Engincan ve Serhan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu.
SURVİVOR'DA DÜELLONUN İSMİ BELLİ OLDU!
Seyirci oylamasına göre Barış ve Bayhan'ın adaylığı düştü. Böylece eleme düellosunda, Engincan ve Serhan karşı karşıya gelecek. Düelloyu kaybeden isim adaya veda edecek.