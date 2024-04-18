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        Haberler Televizyon Survivor bu akşam yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? 18 Nisan TV8 yayın akışı

        Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? 18 Nisan TV8 yayın akışı

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölüm izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Normalde bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Survivor 18 Nisan Tv8 TV yayın akışında görülmüyor. Yayınlanan son bölümde Survivor All Star 2024'e veda eden isim Yaman oldu. Peki Survivor bu akşam yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? 18 Nisan TV8 yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:45
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        1

        Survivor yeni bölüm bu akşam yayın akışında görülmüyor. Programın sıkı takipçileri ‘’Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 18 Nisan 2024 Star TV yayın akışı ile Survivor yeni bölümün yayın tarihine ilişkin bilgiler...

        2

        SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Survivor 2024 All Star yarışması bu akşam TV8'de “Fenerbahçe - Olympiacos” Konferans Liginin yayınlanacak olmasından dolayı ekrana gelmiyor.

        18 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:15 Survivor 2024

        13:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        21:00 Konferans Ligi Özel

        22:00 “Fenerbahçe - Olympiacos” Konferans Ligi

        00:15 Cevap Ver Türkiye

        3

        SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Survivor 2024 All Star yeni bölümü 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

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