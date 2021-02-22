Survivor 2021'e yeni katılan yarışmacılar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımına yeni bir yarışmacı katılacağı görüldü. Survivor 2021 Ünlüler takımına katılan yeni yarışmacı Çağman Çatay kimdir? Survivor Çağman Çatay nereli, kaç yaşında, boyu kaç? Survivor Çağman biyografi

ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16.05.1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)’ndan mezun oldu.

Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip. Şu an 22.9 bin takipçiye sahip Instagram hesabı kullanıcı adı ise “@cagmancatay”.

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay'ın ilgilendiği ve yaptığı başlıca spor dalları şu şekilde; yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.