Zorlu ada şartlarına dayanamayan bazı yarışmacılar teker teker yarışamadan çekilmeye başladılar. İlk olarak Ünlüler takımından Berdan Mardini ve Seçkin Piriler yarışmadan çekilirken son olarak Yusuf Güney'de daha fazla dayanamadığını açıklayarak yarışmaya veda etti. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde yer almayan Chaby'nin de Survivor'dan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, Survivor Chaby nerede, neden yok? Survivor Chaby elendi mi? İşte konuya dair detaylar...