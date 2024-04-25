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        Haberler Magazin Survivor'da acil durum konseyi toplandı! 25 Nisan Survivor takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

        Survivor'da acil durum konseyi toplanıyor! 25 Nisan Survivor'da takımlar değişiyor mu?

        Survivor'da acil durum konseyinin ardından dengeler değişiyor. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden Berna adaya veda eden son isim olmuştu. Elemenin ardından kırmızı takım sayısı dokuz olurken, mavi takım sayısı altıda kaldı. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise acil durum konseyinde Acun Ilıcalı iki takımda eşitsizlik olduğunu belirterek, kırmızı takımdan bir yarışmacının mavi takıma geçeceğini açıkladı. Yapılan açıklama, "Survivor'da takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 25 Nisan 2024 Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 18:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:09
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        Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinin ardından, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Berna'nın yarışmaya vedası takımlar arasında dengeyi bozarken, yarışmacı sayısı kırmızı takım lehine gelişti. Takımlar arasında dengeyi kurabilmek adına Acun Ilıcalı acil durum konseyinde kırmızı takımdan bir yarışmacının mavi takıma geçeceğini duyurdu. Peki, "25 Nisan Survivor takımlar değişiyor mu, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

        Survivor All Star'da Berna'nın yarışmadan elenmesi takımlar arasında dengeyi bozarken, yarışmacı sayısı kırmızı takım lehine gelişti. Takımlar arasında dengeyi kurabilmek adına Acun Ilıcalı acil durum konseyinde kırmızı takımdan bir yarışmacının mavi takıma geçeceğini duyurdu.

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        MAVİ TAKIMA KİM GEÇECEK?

        Survivor'da mavi takıma geçecek isim acil durum konseyinin arından Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Kırmızı takımdan mavi takıma geçen isim Merve oldu.

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        MAVİ TAKIM

        Ogeday

        Furkan Kızılay

        Yasin

        Batuhan

        Seda

        Damla Can

        KIRMIZI TAKIM

        Özgür

        Aleyna

        Yunus Emre

        Sercan

        Merve

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Hilmicem

        Avatar Atakan

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        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna ise elenen son isim oldu.

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