Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor'da ilk finalist belli oluyor! 10 Haziran 2024 Survivor All Star ilk finalist kim olacak?

        Survivor'da ilk finalist belli oluyor! 10 Haziran Survivor All Star'da ilk finalist kim olacak?

        Survivor All Star'da final oyunları başlıyor. Son 5 ismin kaldığı yarışmada, ilk finalist bu akşam belli oluyor. Yarışmacılar, İstanbul'da gerçekleşecek Survivor finaline kalabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen final oyunlarında kolyenin sahibi finale adını yazdıran ilk isim olacak. İşte 10 Haziran 2024 Survivor All Star'da ilk finalist kim oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da adım adım finale doğru gidilirken, yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor. Sezonunun son düellosunda hatırlanacağı gibi adaya veda eden son isim Yunus Emre Özden olmuştu. Survivor yeni bölümde ise oyunun galibi kolyenin sahibi olacak ve adını ilk finalist olarak yazdıracak. Peki, "10 Haziran 2024 Survivor All Star'da ilk finalist kim olacak?" İşte Survivor'da ilk finalist...

        2

        ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI!

        Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yeni sistemi açıkladı.

        Yeni sistem hakkında bilgi veren Ilıcalı, şu sözleri kullanmıştı:

        "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak. Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak.

        Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz oyununa çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak." ifadelerini kullanmıştı.

        3

        SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

        Survivor'da final oyunu sonucunda kolyeyi kazanan yarışmacı adını birinci finalist olarak yazdıracak. Survivor ilk finalist belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?

        Seda

        Ogeday

        Nefise

        Atakan

        Batuhan

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor All Star'dan elenen son isim Yunus Emre oldu.

        Survivor All Star final tarihi
        Survivor All Star final tarihi
        Vizontele Tuuba konusu
        Vizontele Tuuba konusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Görüşmede ne konuşuldu?
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Yaptığı sürprizle tokadı unutturdu
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması