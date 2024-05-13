Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor'da kaptanlar belli oluyor! 13 Mayıs Survivor All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar belli oldu mu?

        Survivor'da kaptanlar belli oluyor! 13 Mayıs Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın kaptanları, kaptanlık oyununun ardından netlik belli olacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak. Her hafta takımların yenileceği Survivor'da, bireysel mücadeleler ön planda olacak. İşte 13 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme gecesinde Sercan'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar kendi stratejilerine göre kendi takımlarını oluşturacak. Peki, "13 Mayıs Survivor All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl belli oldu mu?" İşte 13 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın takımları belli oluyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanı, kaptanlık oyunu sonrasında netlik kazanacak.

        3

        SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

        Survivor'da yeni haftanın takımları kaptanlık oyunu sonrasında belli olacak.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        Survivor'da adaya veda eden son isim Sercan oldu.

        5
        6
        Borsa neden düşüyor?
        Borsa neden düşüyor?
        Türkiye Kupası final tarihi belli oldu
        Türkiye Kupası final tarihi belli oldu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
        Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?