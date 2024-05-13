Survivor'da kaptanlar belli oluyor! 13 Mayıs Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın kaptanları, kaptanlık oyununun ardından netlik belli olacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak. Her hafta takımların yenileceği Survivor'da, bireysel mücadeleler ön planda olacak. İşte 13 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım kaptanları...
Survivor'da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme gecesinde Sercan'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar kendi stratejilerine göre kendi takımlarını oluşturacak. Peki, "13 Mayıs Survivor All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl belli oldu mu?" İşte 13 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın takımları belli oluyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanı, kaptanlık oyunu sonrasında netlik kazanacak.
SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
Survivor'da yeni haftanın takımları kaptanlık oyunu sonrasında belli olacak.