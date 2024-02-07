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        Haberler Televizyon SURVİVOR'DA OLAYLI KONSEY! Survivor Nagihan elendi mi? Survivor All Star'da neler oluyor? İşte 7 Şubat Survivor'da yaşananlar!

        Survivor'da olaylı konsey! 7 Şubat Survivor All Star'da yaşananlar!

        Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde yaşanan gerginlikler sonrasında Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara tepkisi dikkat çekerken Nagihan'ın diskalifiye olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Survivor All Star'da neler oluyor? İşte 7 Şubat Çarşamba günü Survivor'da yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 19:02 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:02
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        Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde yapılan açıklamalar izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Nagihan ve karşı takım arasındaki gerginlik ile Acun Ilıcalı'nın "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" sözleri dikkat çekmişti. Peki, Nagihan diskalifiye mi olacak? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

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        ACUN ILICALI'NIN ÖFKESİ DAMGA VURMUŞTU

        Tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın, konseyde öfkelenmesi ve "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" ve "Ne istiyorsunuz, söyleyin bana" diye bağırması dikkat çekti.

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        Çileden çıkan Acun Ilıcalı'nın, oturduğu koltuğu fırlatması gündem oldu. Konseyde yaşananlar ve ünlü televizyoncunun neden bu denli çileden çıktığı merak konusu oldu.

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        SURVIVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENECEK Mİ?

        Tanıtımda Acun Ilıcalı'nın sözlerinin üzerine Nagihan'ın ada konseyini göz yaşları içinde terk ettiği görülüyor.

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        Nagihan'ın diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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