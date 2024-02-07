Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde yapılan açıklamalar izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Nagihan ve karşı takım arasındaki gerginlik ile Acun Ilıcalı'nın "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" sözleri dikkat çekmişti. Peki, Nagihan diskalifiye mi olacak? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...