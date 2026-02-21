Canlı
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Şubat Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam edecek. Mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 21 Şubat Cumartesi Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:34
        ABONE OL
        1

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşılaşacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Şubat Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Engincan olurken, ikinci eleme adayı Onur Alp oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Meryem oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
