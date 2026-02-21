Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşılaşacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Şubat Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...