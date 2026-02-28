Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takımı kazanırken, Seda eleme potasına giden son yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Şubat Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...