        Haberler Bilgi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Şubat Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Tansiyonun her geçen gün arttığı yarışmada, mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkura çıkacak. Gecenin kaybedeni eleme potasına gidecek son yarışmacıyı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 28 Şubat Cumartesi Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 21:07
        1

        Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takımı kazanırken, Seda eleme potasına giden son yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Şubat Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

        Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Beyza olurken, ikinci eleme adayı Seda oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.

