Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Yarışmada tansiyon her geçen gün artarken yarışmacılar arasındaki rekabet kızışıyor. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım kadar, haftanın ilk eleme adayının da belli olacağı gecede, yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 7 Nisan 2026 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Giriş: 07.04.2026 - 23:27 Güncelleme:
1
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi son olarak oynanan kamp oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Survivor yeni bölümünde ise Ünlüler ve Gönüller takımı dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Nisan Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
2
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
3
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Lina oldu.