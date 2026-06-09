Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026'da bireysel oyunlar başladı. Takım etaplarının sona ermesinin ardından yarışmacılar artık kendi performanslarıyla mücadele edecek. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu, hem eleme potasını hem de haftanın kaderini belirledi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı adını güvence altına alırken, bir isim ise eleme adayı olarak potaya gitti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan yarışmacı...
Survivor'da heyecan haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu ile başladı. Finale giden yolda her oyunun büyük önem taşıdığı yarışmada gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yeni bölüm sonrasıdan merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde Murat Survivor'a veda eden isim olmuştu. Peki Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Haziran Pazartesi Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim aldı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2026'nın 8 Haziran tarihli bölümünde haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, finale bir adım daha yaklaşabilmek ve eleme potasına girmemek için parkurda kıyasıya mücadele verdi.
SURVIVOR İLK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyununu Nobre kazandı.