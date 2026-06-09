Survivor'da heyecan haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu ile başladı. Finale giden yolda her oyunun büyük önem taşıdığı yarışmada gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yeni bölüm sonrasıdan merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde Murat Survivor'a veda eden isim olmuştu. Peki Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Haziran Pazartesi Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim aldı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...