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Survivor erzak ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam ödülü kim kazandı? 2020 Survivor'da Nisa'nın ağlama krizi

Survivor erzak ödülü, dün akşam ekranlara gelen bölümünde sahibini buldu. Artık her geçen gün şartların zorlaştığı Survivor'da Nisa'nın son dönemde içine girdiği moral bozukluğu öne çıkıyor. Bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki dün akşam Survivor ezak ödül oyununu kim kazandı?

Survivor

Survivor erzak ödül oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündeme geldi. Survivor'da artık açlık ve yorgunluğun arttığı günlere geldik. Bu yüzden her ödül çok önemli ancak yarışmacıların enerjilerini toplamaları açısında erzak ödülü çok daha önemli. Survivor'da Nisa'nın içinde bulunduğu moral bozukluğu artık iyice kendini hissettiriyor. Daha önce elenmek istediğini söyleyen Nisa, bu akşam acun Ilıcalı'ya neler söyleyecek? İşte Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 63. son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununda erzak için mücadele etti. Ünlüler takımı iki haftadır erzak oyununu kazanamıyordu. Survivor'da bu hafta erzak ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR NİSA SAKATLANDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Survivor Gönüllüler takımından Nisa oyunu kaybettikten sonra sinirlendi ve parkurdaki kutulara tekme attı. Tekem sonucunda Nisa'nın ayağında problem yaşandı ve sakatlandı. Doktor müdahalesi sırasında Nisa gözyaşlarına hakim olamazken tırnağının attığı düşünüldü.

SURVIVOR 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki hangi takım dokunulmazlığı kaybedecek, ilk eleme adayı kim olacak?

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