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Survivor Evrim Keklik kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Survivor Evrim hayatı

Survivor Evrim Keklik kimdir? Soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik Survivor'da mücadele ediyor. İşte, Survivor Evrim Keklik hakkında detaylar...

Evrim Keklik

Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020'nin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Gözyaşları içerisinde ada şartlarının zorluğundan yakınan Evrim Keklik geceye damgasını vurdu. İşte Survivor Evrim Keklik hakkında detaylar...

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşında olan Evrim Keklik İstanbul doğumlu. Spora Fenerboçe Spor Kulübün'nde voleybol ile başlayan genç yarışması Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı. Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünden mezun olan Evrim Keklik, bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğü yapıyor.

EVRİM KEKLİK SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU!

Survivor 2020 yarışmasının ilk fragmanında gözyaşları içerisinde ada şartlarının ne kadar zor olduğunu anlatan Evrim Keklik, sosyal medyada fenomen oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor Evrim'in bu yakarışını O Ses Türkiye yarışmasında da ekranlara getirdi.

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