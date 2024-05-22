Survivor final tarihi: 2024 Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak?
Survivor final tarihi gündemdeki yerini aldı. Adım adım son günlere girilmesiyle Survivor finali araştırması sıklaştı. 10 kişinin kaldığı yarışmada son olarak Acun Ilıcalı kadın ve erkek yarışmacıların karışık yarışacağı açıklandı. Bu kapsamda gözler "Survivor ne zaman bitecek?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Survivor final tarihi...
Survivor 2024 All Star'da adım adım finale yaklaşıldı. Bu sene sadece performansın etkili olduğu yarışmada şampiyonun kim olacağı merak ediliyor. Programın takipçilerinin gözleri "Survivor finali ne zaman?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konuya dair detaylar...
SURVİVOR 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor final tarihi henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz sene 12 Haziran'da yarı final ve 13 Haziran'da büyük final gerçekleştirildi.
Bu tarihler baz alındığında bu yıl da Survivor'ın haziran ayında bitmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Acun Ilıcalı'dan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.