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        Haberler Bilgi Magazin Survivor finali ne zaman, nerede olacak? Survivor All Star final bilet fiyatı ne kadar?

        Survivor finali ne zaman, nerede olacak? Survivor final bileti ne kadar?

        Survivor All Star'da final için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek büyük final öncesinde, finalistler belli oldu. Batuhan, Adem, Ayşe, Volkan Survivor All Star'da rakiplerini eleyerek adını İstanbul'da oynanacak büyük finale yazdırma başarısını gösterdi. Peki, "Survivor finali ne zaman, nerede olacak?" İşte Survivor 2025 final tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 20:05 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:05
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        Survivor'da final için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da gerçekleşecek Survivor finali öncesinde, finalistler belli oldu. Survivor final biletleri, online olarak satışa sunuldu. Canlı yayında gerçekleşecek final etabı üç gün sürecek. Survivor final tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Survivor finali ne zaman, nerede olacak ve bilet fiyatı ne kadar?" İşte detaylar...

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        SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

        Survivor All Star'da final için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmada ilk finalist Batuhan olurken, Survivor final tarihi belli oldu.

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        Survivor 2025 finali 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

        Survivor finali saat 19:00'da başlayacak

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        SURVİVOR'DA FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

        Survivor'da rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Batuhan, Adem, Ayşe, Volkan finalist olarak İstanbul biletini kapan yarışmacılar oldu.

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        SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI

        Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

        11 Haziran bilet fiyatı 450 TL

        12 Haziran bilet fiyatı 550 TL

        13 Haziran bilet fiyatı 650 TL

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