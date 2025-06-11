Survivor'da final için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da gerçekleşecek Survivor finali öncesinde, finalistler belli oldu. Survivor final biletleri, online olarak satışa sunuldu. Canlı yayında gerçekleşecek final etabı üç gün sürecek. Survivor final tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Survivor finali ne zaman, nerede olacak ve bilet fiyatı ne kadar?" İşte detaylar...