2005 yılında ‘Uğurkan Erez‘ ajans ile profesyonel olarak modellik kariyerine başladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok defile ve katalog çekimlerine katıldı.

2006 yılında ATV’nin toplam 3 sezon süren ve 2009 Mayıs ayında 104. bölümde ekrana veda eden; Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim ile birlikte “Selena” dizisinde oynaması tanınmasını sağladı.

Sıla, Nükhet Duru, Zerrin Özer gibi isimlerin sahne ve albümlerinde de yer aldı.

2008 yılında Zerrin Özer‘in “Ömür Geçiyor” albümünün vokallerinde de bulundu. Ayrıca 2008 yılında “Hepsi” grubuyla birlikte “Kayıp Çocuklar Cenneti” isimli sinema filminde başrolü paylaştı. Ancak bu film vizyona girmedi.