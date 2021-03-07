Survivor'da gönüllüler takımından ünlüler takımına geçen İlayda Şeker'in hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Renkli kişiliğiyle ve esprili tavırlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in kim olduğu, yaşı ve evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker hakkında

SURVIVOR İLAYDA KİMDİR?

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER'İN MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.



"OYUN OYNANMADAN NE KAZANILIR NE KAYBEDİLİR"

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.