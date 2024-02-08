Survivor kadrosuna kimler katılacak? Survivor All Star kadrosuna yedeklerden kimler girecek?
Survivor All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Turabi ve Nihat sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ederken, Survivor All Star kadrosuna yedeklerden katılacak yarışmacılar merak konusu oldu. Yayınlanan son bölümde konseyi toplayan Acun Ilıcalı Survivor kadrosuna katılacak yeni yarışmacıları duyurdu. Yapılan açıklama, "Survivor kadrosuna kimler katılacak? 2024 Survivor All Star kadrosuna yedeklerden kimler girecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Survivor All Star kadrosuna yedeklerden girecek yarışmacılar...
Survivor All Star'da yaşanan ayrılıkların ardından, yarışamaya yedeklerden katılacak isimler belli oldu. Acun Ilıcalı sakatlıkları devam eden yarışmacılara ilişkin, Turabi'nin Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söylerken, Nihat'ın ameliyata girdiği duyurdu. Survivor All Star'a veda eden yarışmacıların yerine yarışmaya yedeklerden katılacak isimler merak konusu oldu. Peki, "Survivor kadrosuna kimler katılacak? 2024 Survivor All Star kadrosuna yedeklerden kimler girecek?" İşte detaylar...
SURVİVOR'DA İKİ VEDA!
Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı sakatlıkları devam eden Turabi'nin yarışma akıbetini açıkladı. Ilıcalı, "Geçtiğimiz hafta Turabi'nin bir sakatlığı oldu. Daha sonra doktor kontrolündeydi. 5 gün boyunca doktoru ve Turabi görüştüler. Bu 5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi. Turabi ve kırmızı takım açısından erken bi veda.... Turabi de yaptığı açıklamada devam edemeyeceğini söyledi. Adada kaldığı süre boyunca elinde de ciddi bir sıkıntı vardı. " dedi.
Nihat'ın da yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Acun Ilıcalı şunları söyledi;
"Nihat'la ilgili de bir gelişme var. Kendisiyle bugün görüştüm. Ameliyata girdi, başarılı geçti ve şükürler olsun eski sağlığına kavuşacak. Nihat da 6 aylık bir tedavi süreci yaşayacak. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz. Onun da Survivor hayatı biliyorsunuz bir günde bitti. Sakatlıklar her zaman çok önemli. Yağmur'un da sakatlığı var umarım onun da kötü bir şeyi yoktur. "
SURVİVOR KADROSUNA KİMLER KATILACAK?
Acun Ilıcalı veda eden yarışmacıların yerine 3 yarışmacının katılacağını söyledi. Ilıcalı, "Kırmızı takıma yeni yarışmacılar gelecek. Ve Survivor'daki son kadroların oluştuğunu düşünüyoruz. Artık sakatlıklar olmazsa yeni yarışmacı gelmeyecek.... Kırmızı takıma gelecek. Gelecek yarışmacı bir şampiyon. Avatar Atahan geliyor. İkinci yarışmacı Hilmi Cem." dedi. Öte yandan yedeklerden gelecek olan kadın yarışmacı da Sema oldu.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
Türk eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 tarihinde dünyaya geldi. 2017 ve 2018 Survivor ünlüler kadrosunda yer aldı. 2022'de de Survivor All Star yarışmasında mücadele etti. Türk çekiç atma sporcusu olan eşi Eşref Apak'tan 2016 yılında boşandı.
HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı.
AVATAR ATAKAN KİMDİR?
Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir.
Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır.
2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur