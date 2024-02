Survivor All Star'da yaşanan ayrılıkların ardından, yarışamaya yedeklerden katılacak isimler belli oldu. Acun Ilıcalı sakatlıkları devam eden yarışmacılara ilişkin, Turabi'nin Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söylerken, Nihat'ın ameliyata girdiği duyurdu. Survivor All Star'a veda eden yarışmacıların yerine yarışmaya yedeklerden katılacak isimler merak konusu oldu. Peki, "Survivor kadrosuna kimler katılacak? 2024 Survivor All Star kadrosuna yedeklerden kimler girecek?" İşte detaylar...