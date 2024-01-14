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        Haberler Televizyon Survivor kim elendi, 2. eleme adayı kim oldu? 14 Ocak 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Ocak 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Yarışmacılar hayallerine devam edebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Bu kapsamda gözler "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu?" İşte, 14 Ocak 2024 Survivor son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:30
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        Murat Ceylan'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star tüm hızıyla sürüyor. Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı ile bu akşam devam ediyor. İlk dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bu sefer daha büyük bir hırsla oyuna çıkıyor. Peki, Survivor kim elendi, 2. eleme adayı kim oldu? 14 Ocak 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, detaylar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununun galibi açıklandığında haberimiz güncellenecek.

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        SURVIVOR ELEME ADAYLARI

        Survivor'da bu hafta bir kadın elemesi olacak. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımın eleme adayı olarak Kardeniz oldu. Haftanın ikinci eleme adayı ise bu akşam oynanacak dokunulmazlığın ardından konseydeki oylama sonucunda açıklanacak.

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        SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

        Survivor'da 10 Ocak akşamı elenen isim yapılan konseyde belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta Doğukan Manço yarışmaya veda etti.

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