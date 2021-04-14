Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor kim elendi? Acunn Survivor SMS sıralaması! 13 Nisan 2021 son bölüm

Survivor kim elendi? Sorusunun cevabı dün akşam belli oldu. Heyecanın eksik olmadığı Survivor 2021'de Hanzade mi, Aleyna mı, Dora mı elendi merak konusu oldu. SMS oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı adaya veda etti. İşte 13 Nisan Survivor son bölümünde yaşananlar...

Survivor kim elendi? Acunn Survivor SMS sıralaması! 13 Nisan 2021 son bölüm

Survivor kim elendi? Survivor 2021'de elenen isim dün akşam belli oldu. Olayların eksik olmadığı yarışmada geçtiğimiz günlerde parkurda engele çarparak sakatlanan Merve Aydın'ın burnunun kırıldığı açıklandı. Öte yandan eleme adayı ise Hanzade, Aleyna ve Dora olmuştu. SMS sıralamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor 2021'e veda etti. İşte 13 Nisan Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de bu hafta hayallerine veda edecek isim Gönüllüler takımından olacak. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler’den ada konseyinde Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayı çıktı. SMS birincisi Aleyna Kalaycıoğlu tarafından söylenen 3. eleme adayı Dora ile birlikte haftanın eleme adayları belli oldu. Bu üç eleme adayı arasından SMS sıralamasına göre yarışmaya veda eden isim Hanzade Ofluoğlu oldu.

SURVİVOR 2021 SMS SIRALAMASI

İşte 13 Nisan 2021 Survivor SMS Sıralaması

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

13 Nisan Reyting sonuçları 2021! Dünün reyting sıralamasında kim birinci oldu? Salı reytingleri
TELEVİZYON13 Nisan reyting sonuçları
Masumlar Apartmanı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 29. son bölüm izle
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı fragman geldi mi?
Survivor Hanzade'nin hastalığı ne? Hanzade Ofluoğlu kimdir?
TELEVİZYONSurvivor Hanzade'nin hastalığı ne?
13 Nisan 2021 Exxen Survivor Gönüllüler SMS sıralaması: Survivor'da kim elendi, kim gitti?
TELEVİZYONSurvivor'da kim elendi?
Mavera ne demek? Mavera kelimesinin anlamı nedir?
TELEVİZYONMavera ne demek?
Baraj 36. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? - Baraj 35. son bölüm...
TELEVİZYONBaraj 36. yeni bölüm fragman yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 190. son bölüm...
TELEVİZYONEDHO yeni bölüm fragman...
Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sakatlandı mı?
TELEVİZYONSurvivor Merve'ye ne oldu?
EDHO Bahar ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar diziden ayrılıyor mu? EDHO Bahar Pelin Akil kimdir?
TELEVİZYONEDHO Bahar ölüyor mu?
Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı Neriman kimdir?