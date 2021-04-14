Survivor kim elendi? Survivor 2021'de elenen isim dün akşam belli oldu. Olayların eksik olmadığı yarışmada geçtiğimiz günlerde parkurda engele çarparak sakatlanan Merve Aydın'ın burnunun kırıldığı açıklandı. Öte yandan eleme adayı ise Hanzade, Aleyna ve Dora olmuştu. SMS sıralamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor 2021'e veda etti. İşte 13 Nisan Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de bu hafta hayallerine veda edecek isim Gönüllüler takımından olacak. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler’den ada konseyinde Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayı çıktı. SMS birincisi Aleyna Kalaycıoğlu tarafından söylenen 3. eleme adayı Dora ile birlikte haftanın eleme adayları belli oldu. Bu üç eleme adayı arasından SMS sıralamasına göre yarışmaya veda eden isim Hanzade Ofluoğlu oldu.

SURVİVOR 2021 SMS SIRALAMASI

İşte 13 Nisan 2021 Survivor SMS Sıralaması