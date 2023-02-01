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Survivor kim elendi ve ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor programında haftanın eleme adayları belirlendi. 'Ünlüler ve Gönüllüler' mücadelesinin ardından; Fatih, Avcı, Senem ve Tunga eleme potasında yer alacak. Halk oylamasının ardından bir isim adaya veda edecek. İşte, 2023 Survivor elenen isim ve ödül oyununu kazanan yarışmacı hakkında detaylar...

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  • Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor 2023 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Survivor'da 3. ve 4. eleme adayları belirlenirken gözler eleme konseyine çevrildi. Halk oylamasının ardından 4 eleme adayından bir kişi Survivor 2023 sezonuna veda edecek. İşte, Survivor 2023 ödül oyununun kazananı ve elenen yarışmacı hakkında merak edilenler...
  • Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor 2023 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

    30 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde ikinci eleme adayı Fatih ve Avcı olmuştu. 31 Ocak Salı akşamı yayınlanan yeni bölümle birlikte Survivor eleme adayları belli oldu. 

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ada konseyinde yapılan oylama sonucu haftanın eleme adaylarını belirledi. 

    Takım oylaması sonucunda 3. eleme adayı Senem oldu. 

    Performans birincisi Özgür 4. eleme adayı olarak Tunga'yı seçti.
  • Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor 2023 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da eleme adayları 1 Şubat çarşamba günü oynanacak haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası kesinleşmesi ve elenen ismin perşembe günü gerçekleştirilecek eleme konseyinde açıklanması bekleniyor.
  • Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor 2023 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

    ACUN ILICALI'DAN VEDA SİNYALİ

    Acun Ilıcalı bir yarışmacının daha programa veda edebileceğini söyledi. Bu sezon Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney'in ardından veda sinyali veren Acun Ilıcalı "'Zorluklarla ilgili taviz verilmeyecek. Yarın çok büyük bir ihtimalle bir yarışmacımız daha Survivor'dan ayrılacak. Her şeyi barındıranın Survivor olmasını istiyoruz. Yarına bırakmamın sebebi de son bir görüşme yapmak istiyor.'' dedi.
  • Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor 2023 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR YEDEKLERDEN HANGİ İSİM ANA KADROYA GİRDİ?

    Survivor yedeklerden ana kadroya dahil olan isimler belli oldu. Survivor 2023 yarışmasına dahil olan yedek isimler; Batuhan, Yaman, Merve Yıldırım, Kardeniz ve Yiğit oldu.
  • Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor 2023 ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

    31 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım kadınlarda 8-7- erkeklerde 8-5 skorla Ünlüler oldu. Böylece haftanın son dokulmazlık oyununu kazanan Ünlüler haftayı kayıpsız geçerken, ödülün de sahibi oldu. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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