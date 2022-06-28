Survivor'da finale bir adım kala elenen isim bu akşam belli oldu. Survivor'da son beşe kalan yarışmacılar arasından bir kişinin daha elenmesiyle çeyrek finale kalan yarışmacılar belli olacak. Bu akşam oynanacak son dokunulmazlık oyununun ardından sembolü kazanan yarışmacı son eleme adayını söyleyecek ve büyük SMS oylamasına göre bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, Survivor'da kim elendi, bu akşam kim gitti? Survivor elenen isim hakkında merak edilenler...