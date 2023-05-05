Elendiğini öğrenen Barış "Öncelikle Acun ağabey, size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca hep bir şey değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını. Ama şunu da söylemek isterim ki Acun ağabay, her şeydeb önce insanlara, belki öğrencilerimize, belki çocuklarımıza kaybetmeyi öğretmek lazım. Çünkü, İnsanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor, çocukluktan iletebilirsek çocukluktan hayat daha çok güzelleşecek. Belki ben hayata hep böyle kaybederek başladım ama inanılmaz güzel şeyler yaşadım. Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın bu umudumdan, hayalimden vazgeçmedim. Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu. Ama sizi tanımak, sizlerle mücadele etmek benim için çok çok kıymetli ve değerliydi. Her şey için teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.