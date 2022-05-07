SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı. 5 Mayıs akşamı yaşanan konseyin ardından Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Merve ve Parviz'in sakatlıkları sebebiyle diskalifiye edilmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağı belirtildi.

Bu hafta 3 dokunulmazlık, haftaya 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir isim yarışmaya veda edecek.

Eleme konseyinin ise 10 Mayıs Salı akşamı yapılması bekleniyor.