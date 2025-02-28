Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Yayınlanan son bölümde eleme düellosu heyecanı yaşandı. Kıran kırana anlara sahne olan eleme düellosu finalinde Meryem ve Senem adada kalma mücadelesi verecek. Yeni bölümde ise takımlar ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 28 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu, kim elendi?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...