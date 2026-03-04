Survivor'da heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Survivor'un son bölümünde 2. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Engincan eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise takımlar ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, Survivor kim kazandı? 4 Mart 2026 Çarşamba Survivor ödül oyunu kim kazandı, ceza ne oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...