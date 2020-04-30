Survivor MasterChef oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmayı kaçıran izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020'de dün akşam MasterChef bölümü vardı. Ünlüler ve Gönüllüler Mehmet Şef ve Somer Şef'in verdiği menüyü yapmaya çalıştılar. Gönüllüler takımında yarışan Yasin Obuz'un daha önce MasterChef yarışmasına katıldığı da paylaşıldı.

SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?

Somer Şef ve Mehmet Şef iki takımdan Mercimek çorbası, salata, mantı, hünkar beğendi ve muhallebi hazırlamalarını istedi. Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişilik jüri yapılan yemekleri değerlendirdi.

Survivor MasterChef oyununda sonunda kazanan çıkmadı. İki takım berabere kaldı.

ACUN’DAN MERT’E MASTERCHEF TEKLİFİ

Acun Ilıcalı, bu akşamki Survivor Masterchef oyununda Ünlüler takımı kaptanı olan Mert hakkında sürpriz bir açıklam yaptı.

Survivor’da Masterchef oyununda iki takım karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, Masterchef’te yemekler öncesi Danilo Şef, Mehmet Şef ile Somer Şef’i anons etti. Mehmet Şef, Gönüllüler’i organize ederken, Somer Şef de Ünlüler Takımı’nı yönetti. Acun Ilıcalı, Ünlüller’in kaptanı Survivor Mert ile ilgili “Bu akşam döktürürse MasterChef’e davet ederiz” dedi.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’de SMS sıralamasına göre en çok oyu alanlar ikişer aday daha açıkladı. Böylece Survivor’da haftanın eleme adayları; Yunus Emre, Gizem, Ersin, Sercan, Yasin ve Ardahan oldu. Bu isimler arasında en az SMS alan Gizem adaya veda etti.

Ünlüler 11. hafta SMS sıralaması

1. Aycan

2. Mert

3. Elif

4. Sercan

5. Yunus Emre

6. Ersin

7. Aşkım

Ünlüler 11. hafta SMS sıralaması

1. Barış

2. Cemal Can

3. Nisa

4. Evrim

5. Yasin

6. Berkan

7. Ardahan

8. Gizem