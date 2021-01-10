Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu. Survivor Ünlüler takımı yarışmacılarından Survivor Ünlüler Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında ve nereli? İşte Melis Sezer hakkında merak edilenler

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 27 yaşındaki genç sporcu Melis Sezer, Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

İstanbul'da yaşayan ve 1,68 cm boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.