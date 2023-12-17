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        Haberler Televizyon Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star 2024 yeni formatı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

        Takımlar netleşti! Survivor All Star ne zaman başlayacak?

        Survivor All Star konseptiyle yeniden ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günlerde kadroda yer alan isimleri açıklanan yarışmada takımlar belli oldu. Survivor 2024 hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte "Survivor 2024 ne zaman başlayacak, takımlar belli oldu mu ve mavi ile kırmızı takımlarında kimler var?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 21:13 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:13
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        1

        Survivor 2024 kadrosu netleşti. Acun Ilıcalı paylaşımlarıyla Survivor kadrosunda yer alan isimleri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan program ile takımlar ve yayın tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Survivor'da takımlar nasıl oluştu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        2

        SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

        3

        SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

        Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.

        4

        MAVİ TAKIM (KADINLAR)

        Nefise Karatay

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Sahra Işık

        Seda Aktuğlu

        Damla Can

        5

        KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

        Pınar Saka

        Merve Aydın

        Nagihan Karadere

        Gizem Memiç

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Canbeldek

        6

        MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

        Hakan Hatipoğlu

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Özgür Tetik

        Yunus Emre

        Ogeday Girişken

        7

        KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

        Doğukan Manço

        Furkan Kızılay

        Ersin Korkut

        Sercan Yıldırım

        Turabi

        Bozok Gören

        Nihat Altınkaya

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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