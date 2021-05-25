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HaberlerTelevizyonSurvivor ne zaman bitecek? Survivor 2021 final tarihi açıklandı mı? Acun Ilıcalı...
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Survivor ne zaman bitecek 2021? Survivor final tarihi açıklandı mı? Acun Ilıcalı...

Survivor 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ederken final günü için de şimdiden araştırmalar başladı. Yarışmayı ilgiyle takip eden binlerce izleyici, Survivor 2021 ne zaman bitecek, final tarihi açıklandı mı gibi soruların cevaplarını araştırıyor...

Survivor ne zaman bitecek? Survivor 2021 final tarihi açıklandı mı? Acun Ilıcalı...

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2021’de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. Survivor'da geriye 8 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2021 ne zaman bitecek araştırıyor.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak...

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