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HaberlerTelevizyon

Survivor neden yok? Survivor bu akşam var mı? 23 Haziran TV8 yayın akışı

Survivor bu akşam var mı? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da dün akşam önemli bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 23 Haziran TV8 yayın akışına göre Survivor'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Survivor neden yok?

Survivor

Survivor'da normalde bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Böylece eleme adayları belirlenecekti. Ancak 23 Haziran TV8 yayın akışına göre, Survivor bu akşam yayınlanmayacak. İşte Survivor'a dair tüm detaylar ve TV8 yayın akışı...

SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Survivor'ın yeni bölümü TV8'in bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yayıncı kuruluştan ya da programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Survivor'a dair gelecek detaylar haberimizde olacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un dün akşam ekranlara gelen 102. bölümünde dokunulmazlık oyununu 10'a 4 beyaz takım kazandı. Yarışmacılar günlerdir arka arkaya yaşadıkları galibiyet sonrası yarışmaya daha fazla motive oldu.

TV8 YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN PAZAR

07:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular - Program

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm - Program

09:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Program

12:30 Jet Sosyete - Dizi

15:00 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

17:15 Arkadaşımın Hoşgeldin - Program

20:00 Program

00:15 8x8 - Program

01:30 Bilginiz Olsun - Program

03:00 Survivor Panorama Hafta Sonu - Program

05:00 - Çok Güzel Hareketler Bunlar - Program

 

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