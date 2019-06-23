Survivor'da normalde bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Böylece eleme adayları belirlenecekti. Ancak 23 Haziran TV8 yayın akışına göre, Survivor bu akşam yayınlanmayacak. İşte Survivor'a dair tüm detaylar ve TV8 yayın akışı...
SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?
Survivor'ın yeni bölümü TV8'in bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yayıncı kuruluştan ya da programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Survivor'a dair gelecek detaylar haberimizde olacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un dün akşam ekranlara gelen 102. bölümünde dokunulmazlık oyununu 10'a 4 beyaz takım kazandı. Yarışmacılar günlerdir arka arkaya yaşadıkları galibiyet sonrası yarışmaya daha fazla motive oldu.
TV8 YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN PAZAR
07:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular - Program
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm - Program
09:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Program
12:30 Jet Sosyete - Dizi
15:00 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı
17:15 Arkadaşımın Hoşgeldin - Program
20:00 Program
00:15 8x8 - Program
01:30 Bilginiz Olsun - Program
03:00 Survivor Panorama Hafta Sonu - Program
05:00 - Çok Güzel Hareketler Bunlar - Program
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