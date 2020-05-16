Survivor Nisa neden yok? Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu? yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da kıyasıya rekabet üst sınırları ulaşırken, yeni bölüm fragmanın da gerilimin de yükseldiği görülüyor. Survivor son bölüm detayları haberimizde.

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Survivor 77. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, değerli bir ödülü kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Yeni haftanın ilk gününde Ersin’in adaya zorunlu vedası nedeniyle Ünlüler, oyuna beş kişi ile çıktı. Gönüllülerde ise Nisa’nın klinikte olmasından dolayı oyuna katılamadı. Nisa'nın son sağlık durumunun bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Mayıs 2020 tarihli Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, zorlu bir parkurda mücadele başladı. Ödül oyununda ilk devreye kadar skor olarak takım kafa kafaya girdiler. 4-4’den sonra ise Ünlüler, ardı ardına sayılar ile skoru 9-4’e kadar getirdi. Bunda ise günün başarılı ismi olan ve beşte beş yapan Sercan Yıldırım’ın büyük payı vardı. Müthiş mücadele sonrasında ise ödülü kazanan takım 10-5 skorla Ünlüler takımı oldu.

ANLAT BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam heyecan dolu mücadeleler yaşanmaya devam etti. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşam Anlat Bakalım oyunu oynadılar ve müthiş bir ödülle sınandılar. En çok bilen ve yarışmayı kazanan takım çekirdek ve film keyfi yaşayacaktı. İki takım yarışmacıları da son ana kadar kafa kafaya mücadele etti. Ünlüler takımı bir adım önde yarışmayı tamamladı ve güzel bir ödülün sahibi oldu.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA BİREYSEL SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Bireysel sembol oyununda bu akşam yarışmacılar kol gücü gerektiren bir oyunla karşı karşıya geldi. Erkeklerde Yasin, Mert, Sercan, Barış, Cemal Can, Yunus Emre, Berkan ve Ardahan birbirleri arasında yarıştı ve kazanan isim Survivor Yasin oldu.

Kadınlarda ise Elif, Aycan, Evrim ve Nisa arasında oldukça zorlu bir mücadele yaşandı. Kadınlar için oldukça zor bir oyun olan sembol oyununda ayakta en uzun süre kalarak kazanan isim Survivor Evrim oldu.

ÖDÜLE KİMLERİ GÖTÜRDÜLER

Survivor'da bireysel sembol oyununu kazanan Yasin ve Evrim oldu. Yasin, Ardahan ve Nisa'yı ödüle götürürken; Evrim Barış ve Berkan'ı ödüle götürdü. Gönüllüler takımında ödülden yararlanamayan tek isim Cemal Can oldu.

SURVİVOR 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI