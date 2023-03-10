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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Bu akşam dokunulmazlık oyunu var mıydı?

Survivor'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu dün gerçekleşmişti. Dominik'te kıyasıya bir rekabet yaşanırken parkurdan galibiyetle ayrılan takım dokunulmazlığın sahibi olmuştu. Kaybeden takımın konseyde eleme adayını belirleyeceği Survivor'da son elenen isim Aysu olmuştu. Bu akşam ise Survivor'da ödül oyunu için takımlar kıyasıya rekabet etti. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 10 Mart Cuma 2023 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dün akşam gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler olurken, ilk eleme adayı ise Barış olmuştu. Zorlu da şartları ve parkurlar 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımlarını zorlarken, her iki takım dokunulmazlık ödülünü almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Dün akşama yaşanan gıda temini krizi ise Survivor'da acil durum konseyinin toplanmasına neden oldu. Bu akşam ise ekranlara "Anlat Bakalım" oyunu ile ödül oyunu için yarışıldı. Peki, "10 Mart 2023 Survivor ödül oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    9 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

    Ünlüler ve gönüllüler takımı, perşembe akşamı üçüncü ve son dokunulmazlık parkurunda performans sergiledi. Oyunu kazanan sadece dokunulmazlığı değil aynı zamanda tavuk şiş ve pilav ikilisinden oluşan yemeği yemeye de hak kazandı.

    Dokunulmazlıkta kadınlar yarışını 8-7 ünlüler aldı. Erkekler oyununu da ünlüler aldı. Dokunulmazlık bir kez daha kırmızı takımın oldu.

    Bu akşam ise dokunulmazlık oyunu oynanmadı. 
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, konsey oylaması sonunda da ikinci eleme adayı olarak Aziz'i seçti.
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı BARIŞ olmuştu.
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

    Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada peş peşe üç dokunulmazlığı da kaybeden ünlülerden Barış, Murat, Buse ve Aysu potaya girdi. 
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM?

    Survivor'da ilk eleme adayı ünlülerden Barış, ikinci gitme adayı ise gönüllülerden Aziz olmuştu. Son isim için oylama yapılacakken gönüllülerin adasında çıkan kavga sonucunda bu hafta eleme olmayacağını Acun Ilcalı şu sözlerle duyurdu:
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR'DA ACİL DURUM KONSEYİ! 

    Dokunulmazlık oyunu öncesinde yaşanan gıda temini krizi sebebi ile Murat Ceylan Kardelen'e söz verdi. Konu ile ilgili Kardelen, takım arkadaşlarına öfkeli olduğunu belirterek takım üyelerinin tepkisini çekti.
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    Dokunulmazlık oyunu öncesinde Murat Ceylan, adı gıda temini ile anılan Kardelen'e konu hakkında söz verdi. Kardelen ise şu sözleri kullandı; ''Benim yakanlanmamın sebebi takım arkadaşlarımmış. Yeni öğrendiğim için çok sinirleniyorum. Takım arkadaşlarımın beni arkamdan vurmasıymış. Çünkü burda hepimiz açız. Benim takım arkadaşımın kalkıp da onu orada yaptı, gidiyor, yiyecek söylemleri yüzünden yakalanmışım. Bu noktada hakkımı helal etmiyorum.''

     
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    2 yarışmacı yarışma kurallarını zorlayacak derecede bir olay yaşadı. Senem, yaşanan bu olay sonrasında Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Kavganın yaşandığı iki isim Asena ve Merve. Senem'in ayrılmasıyla bu hafta veda eden yarışmacı olduğu için eleme olmayacak. Yarın anlat bakalım oynayacaksınız iki yarışmacımızı oyunda olmayacak.

    Böylelikle Barış ile Aziz'in adaylığı da düşmüş oldu.
  • Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam 10 Mart dokunulmazlık oyunu var mıydı? Survivor'da kim elendi?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

    Dün yaşananlar sonrasında bugün Survivor ekranlara "Anlat bakalım" oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Oyun sonrasında kazanan takımın ödülü tatlı oldu. 

    Ödül oyununun kazananı ise Ünlüler oldu ve tatlının sahibi oldu. 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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