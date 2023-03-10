9 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, perşembe akşamı üçüncü ve son dokunulmazlık parkurunda performans sergiledi. Oyunu kazanan sadece dokunulmazlığı değil aynı zamanda tavuk şiş ve pilav ikilisinden oluşan yemeği yemeye de hak kazandı.

Dokunulmazlıkta kadınlar yarışını 8-7 ünlüler aldı. Erkekler oyununu da ünlüler aldı. Dokunulmazlık bir kez daha kırmızı takımın oldu.

Bu akşam ise dokunulmazlık oyunu oynanmadı.