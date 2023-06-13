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Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Özgür Tetik'in biyografisi

Survivor finali için nefesler tutulmuş durumda. Survivor finalistlerinden biri olan Özgür Tetik'in hayatı araştırılmaya başladı. Şampiyonluk adaylarından biri olması sebebiyle "Survivor Özgür kaç yaşında, nereli, kimdir?" soruları araştırması hız kazandı. İşte, Survivor Özgür'ün çocuğu olup olmadığı, mesleği ve hayatına ilişkin bilgiler...

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  • Survivor Özgür kaç yaşında ve nereli? 2023 Survivor Özgür Tetik kimdir, ne iş yapıyor ve çocuğu var mı?

    Survivor 2023 final günü geldi çattı. Yarışmanın başından beri başarılı bir performans grafiği ortaya koyan Survivor Özgür Tetik final koltuklarından birinde oturmaya da hak kazandı.  Şampiyon olmak için mücadele veren Özgür Tetik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Özgür Tetik'in biyografisi...
  • Survivor Özgür kaç yaşında ve nereli? 2023 Survivor Özgür Tetik kimdir, ne iş yapıyor ve çocuğu var mı?

     SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

    Survivor Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da dünyaya geldi. Survivor yarışmacısı Tetik şimdilerde 48 yaşındadır. Ortaokulda basketbola ilgi duymaya başladı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

    Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. 
  • Survivor Özgür kaç yaşında ve nereli? 2023 Survivor Özgür Tetik kimdir, ne iş yapıyor ve çocuğu var mı?

    2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 

    2010 yılında ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 km – 100 km ve 250 km’lik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor.
  • Survivor Özgür kaç yaşında ve nereli? 2023 Survivor Özgür Tetik kimdir, ne iş yapıyor ve çocuğu var mı?

    SURVİVOR ÖZGÜR'ÜN EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

    Özgür Tetik, 1995 yılında Tuğba Tetik ile evlendi. Survivor Özgür'ün çocuğu yoktur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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