Survivor Seda Ocak kimdir, nereli ve kaç yaşında? soruları en sık araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz sene Survivor 2018'de yarışan Sema Aydemir'in tek yumurta ikizi olan Seda Ocak, kardeşi gibi eski milli atlet ve antrenördür. Peki, Seda Ocak kimdir? Seda Ocak kaç yaşında, nereli?

SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.