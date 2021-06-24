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Survivor SMS nasıl gönderilir 2021? Survivor nasıl oy verilir? Survivor SMS ile oy verme ne kadar?

Survivor 2021'de artık 4 yarışmacı kaldı. Final için artık geri sayım başlarken izleyiciler, sevdikleri yarışmacılara SMS göndermek için araştırmalar yapıyor. İşte Survivor SMS nasıl atılır sorusunun yanıtı...

Survivor SMS nasıl gönderilir 2021? Survivor nasıl oy verilir? Survivor SMS ile oy verme ne kadar?

Survivor'da final heyecanı şimdiden başladı. Önümüzdeki 10 gün içersinde final yapması beklenen yarışmada SMS atma ile ilgili merak edilenleri derledik!

Survivor oy kullanma işlemi nasıl gerçekleşiyor?

TV 8 Yan Ekran uygulamasıyla Survivor gibi TV 8 yarışmalarına oy verebilir yarışmalar hakkında kamera arkası görüntüleri, özel fotoğraflar gibi içeriklere ulaşabilirsiniz. Peki TV 8 Yan ekran uygulaması nasıl indirilir? TV 8 Yan Ekran uygulamasının iki sürümü bulunmaktadır, Android ve Iphone sürümlerine göre indirebileceğiniz bu uygulamaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Survivor SMS ile oy kullanma ücreti ne kadar?

Survivor'da eleme adayı olan yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz. Bu işlem için oy veren izleyicilerden 2.9 TL ücret alınmaktadır.

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