Survivor 2020’de haftanın ikinci eleme adayı dün akşam belli oldu. Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadeleden bu sefer Gönüllüler galip geldi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ise ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler? İşte Survivor 2020'de son durum...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 73. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için parkurda kıyasıya mücadele verdiler. Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’de ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için ilk olarak SMS oylaması yapıldı. Sonrasında ise Ünlüler takımı ada oylamasına gitti. Yarışmacılar, birer isim yazdılar. Açılan oylama sandığından çıkan isimler Mert ve Elif'in isimleri çıktı. Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu.

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi nefes kesti. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış, Gönüllüler takımı ise eleme adayı çıkarmak zorunda kalmıştı. 10 Mayıs Pazar günü Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık oyunu mücadelesi verdi. Gönüllüler, bu sefer dokunulmazlığı kazanarak konseyi rahat geçirmek ve Ünlüleri de eleme potasına sokmak istiyorlardı. Bu hırsla oyuna başlayan Gönüllüler takımı, dün ada konseyinde yaşadığı gerginlikleri unutmuş ve parkura hazır çıkmışlardı. Oyuna hızlı başlayan Gönüllüler takımı, rakibine fazla sayı şansı tanımadı. Bir ara skoru 7-2'ye getirdiler. Ünlüler, aldıkları iki sayı ile ümitlendiler. Skor 7-4 olduktan sonra ise Gönüllüler yine atağa geçti. Son oyunda ise Yunus Emre ile Ardahan karşı karşıya geldi. Yunus Emre'nin puzzle'da takılması ile Ardahan avantajı duruma geçti. Ve bu sayıyı da alan Ardahan skoru 10-4 yaptı. Böylece Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu yani dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı.

SURVIVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Survivor izleyicileri, yarışmadan elenmesini istemediği yarışmacılar için SMS atarak destek verdiler. Sonrasında ise Gönüllüler takımından ada oylamasına gidildi. Herkes, eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIK VE ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir erzak - dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan takım, haftalık erzak paketini kazanacak ve akşama eleme adayı çıkarmayacaktı. Uzun ve zorlu parkurda yarışan iki takımı da puzzle kısmı epey zorladı. Yasin'in Evrim'e bağırması sonrasında oyundan ihraç edildi. Oyuni iki takım arasında inanılmaz bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar, varlarını yoklarını dokunulmazlığı ve erzağı kazanmak için ortaya koydu. Skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim karşı karşıya geldi. Evrim, rakibinin puzzle'da vakit kaybetmesini atışlarda değerlendiremedi. Aycan, iki atışı tam yaparak skoru 10-8 yaptı. Böylece Ünlüler takımı, Survivor'da erzak ve dokunulmazlık oyununu kazandı.