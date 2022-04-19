Yağmur Banda, Survivor'da bu yıl Gönüllüler takımında yarışıyordu. Birçok sporcunun bulunduğu yarışmada en genç yarışmacılardan biri olan Yağmur Banda'nın Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. İşte Yağmur Banda'nın hayat hikayesi...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.