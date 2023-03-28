Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor yeni takımlar belli oldu! İşte yeni mavi ve kırmızı takımlar

Survivor yeni takımlar belli oldu. Acun Ilıcalı, 8'e 8 olacak şekilde kırmızı ve mavi takımda yeni düzenin oluşturulacağını açıklamıştı. 27 Mart, birleşme partisi heyecanı yaşanırken yarışmacılar yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımları ile Arkadaşına Sorduk oyununa çıktı. İşte, Birleşme partisi sonrası yeni mavi ve kırmızı takımlar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Survivor yeni takımlar belli oldu! Birleşme partisi sonrası yeni mavi ve kırmızı takımlar

    TV8 ekranlarında yayınlana Survivor yarışma programında 27 Mart Pazartesi günü birleşme partisi yaşandı. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiğimi Survivor 2023'te Ünlüler ve Gönüllüle takımı birleşiyor ve yeni takımlar oluşuyor. İşte, 2023 Survivor yeni takımlar hakkında merak edilenler...
  • Survivor yeni takımlar belli oldu! Birleşme partisi sonrası yeni mavi ve kırmızı takımlar

    HAFTALIK BÖLME SÜRECİ OLACAK!

    Yeni takımları açıklayan Acun Ilıcalı, takımların yarışmanın sonuna kadar bu şekilde kalmayacağını ve haftalık bölme sürecinin de olacağını açıkladı.
  • Survivor yeni takımlar belli oldu! Birleşme partisi sonrası yeni mavi ve kırmızı takımlar

    YENİ MAVİ TAKIM

    Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Cansu, Halil, Kardelen, Alper
  • Survivor yeni takımlar belli oldu! Birleşme partisi sonrası yeni mavi ve kırmızı takımlar

    KIRMIZI TAKIM

    Murat Eken, Barış, Yusuf, Nefise, Asena, Buse, Osmancan, Halil
  • Survivor yeni takımlar belli oldu! Birleşme partisi sonrası yeni mavi ve kırmızı takımlar

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.