Yokluk adasında bir güvenlik kamerası bulunuyor, iletişim ve röportaj yok. Yokluk adasına giden yarışmacıya bir avuç pirinç ve limitsiz su veriliyor. Günün belirli saatlerinde konuşma yapılıyor ve sağlık sorunu olup olmadığını öğreniliyor. Bu sene yokluk adasında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz belli değil.