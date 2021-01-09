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Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Karabacak kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor Yunus Emre kimdir? Sorusu merak ediliyor. Survivor 2021 yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak olan Yunus Emre Karabacak 20 yıldır güreş sporuyla ilgilenmektedir. Peki, Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Yunus Emre Karabacak kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Karabacak kaç yaşında ve nerelidir?

Yunus Emre Karabacak kimdir? Sorusu merak ediliyor. Survivor 2021 Gönüllüler Takımı'nda yer alacak olan Yunus Emre Karabacak güreşçidir. Peki, 9 Ocak 2021 yılında yayınlanmaya başlayacak Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre hakkında...

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor. 19 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden merhum güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur.

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